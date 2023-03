Papa Francisc a ajuns la spital! De ce a avut Suveranul Pontif nevoie de ajutorul medicilor

Stiri pe aceeasi tema

- O imagine bizara cu Papa Francisc, face furori pe internet. Suveranul Pontif, in varsta de 86 de ani, apare imbracat intr-o haina pufa alba cu paragate, stransa in talie și, aparent, purtata cu alte haine de iarna.

- Papa Francisc spune ca al treilea tazboi mondial exista deja, toate marile puteri sunt prinse in el, iar campul de lupta este Ucraina, care a devenit o piata de armament si un loc de manifestare a intereselor imperiale de pretutindeni. „Pentru mine, razboiul este o crima, este gresit. Ganditi-va ca…

- A sarit in plina iarna in raul Nistru și a inotat pana in Republica Moldova. Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 36 de ani, a fost depistat de catre polițiștii de frontiera din Otaci, dupa un schimb de informații cu granicerii din Ucraina. Tanarul se simțea rau cand a ajuns pe celalalt mal al Nistrului…

- O fetița de 3 ani și 4 adulți au fost transportați, luni, in stare grava la spital, dupa ce o butelie a explodat intr-o rulota de tip fast-food din Botiza, județul Maramureș. Micuța se afla acum internata la un spital din București. Doi raniți ai exploziei rulotei tip fast-food din Botiza, județul Maramureș,…

- Marcel Bolos, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat ca Posta Romana pentru a face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, deoarece aceasta are structuri in mediul rural. Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii, iar banii…

- Papa Francisc dezvaluie ca, la inceputul pontificatului sau, i-a incredințat scretarului de stat de atunci o scrisoare in care declara ca va renunța sa-și exercite rolul de episcop al Romei și pastor al Bisericii universale, in cazul in care vor aparea impedimente grave și permanente legate de sanatatea…

- Papa Benedict al XVI-lea este in stare grava! Ce a anunțat Suveranul Pontif la sfarșitul audienței de miercuri, 28 decembrie. Papa Francisc le-a cerut credincioșilor sa se roage pentru el in aceasta perioada grea. Care este starea lui de sanatate in prezent.