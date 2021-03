Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a aterizat vineri în Irak pentru cea mai riscanta vizita externa a sa de dupa alegerea sa din 2021, spunând ca a simțit ca este de datoria sa sa faca aceasta vizita ”simbolica” deparece Irakul a suferit atât de mult, pentru atât de mult timp, transmite…

- BUCUREȘTI, 26 feb – Sputnik. Aviația Statelor Unite a atacat și distrus „multiplele facilitați miliției susținute de Iran” situate in Siria, informeaza Pentagonul, transmite Russia Today. Atacurile SUA au fost aprobate de președintele american Joe Biden și considerate ca represalii pentru…

- Papa Francisc a declarat ca este foarte hotarât sa calatoreasca în Irak la începutul lunii martie ca „pastor al persoanelor care sufera”, vorbind luni reporterilor de la ”Serviciul de știri catolic”, potrivit AFP.Chiar daca instrucțiunile de distanțare…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas care a avut loc in Bagdad și care s-a soldat cu cel puțin 32 de morți și peste 110 persoane ranite, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, viziteaza marți centrul de vaccinare de la Romexpo, se arata intr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis viziteaza la ora 12:00 centrele de vaccinare de la Romexpo. Centrele sunt amenajate…

- Atat papa Francisc, cat si fostul suveran pontif Benedict al XVI-lea au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat joi Vaticanul, potrivit agenției Reuters citate de Agerpres.