Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc isi continua pelerinajul la Atena, unde a aterizat sambata dimineata. Suveranul Pontif va tine trei discursuri, unul pentru autoritatile civile, altul pentru arhiepiscopul ortodox Ieronim al II-lea si ultimul pentru reprezentantii Bisericii Catolice. Este prima vizita a unui suveran pontif…

- Papa Francisc a sosit sambata dimineata la Atena, venind din Cipru, relateaza AFP. Este prima vizita a unui suveran pontif in capitala Greciei, tara majoritar ortodoxa, din ultimele doua decenii. In oras s-au luat masuri stricte de securitate, din cauza sentimentelor antipapale traditionale.…

- Vaccinarea e obligatorie la persoanele de peste 60 de ani, au anunțat autoritațile de la Atena. Masura, considerata una drastica, este luata pentru a frana raspandirea pandemiei. Oficialii greci au anunțat, de asemenea, ca persoanele nevaccinate pot fi amendate cu 100 de euro, in condițiile in care…

- Masura se va aplica de asemenea frizeriilor și saloanelor de coafura insa magazinele alimentare și lacașele de cult vor fi exceptate de la regula, potrivit Ekathimerini, relateaza Reuters.Autoritațile de la Atena au raportat 6.700 de noi infecții cu coronavirusul depistate in ultimele 24 de ore, cu…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…

- Mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din unele suburbii raman, astazi și in urmatoarele zile, fara apa la robinete. Apa Canal Chișinau anunța sistari, in legatura cu efectuarea unor lucrari planificate.

- Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza, joi, intr-un cadru restrans, 14 ani de la intronizarea Patriarhului Daniel.Cu acest prilej, de la ora 8.30, se va savarsi Sfanta Liturghie in Paraclisul „Sfantul Grigorie Luminatorul” al Resedintei Patriarhale, iar la ora 12,00, in Altarul de vara al Catedralei…

- Urmeaza un weekend cu ample restricții de circulație in București. Autoritațile locale au anunțat ca mai multe strazi și bulevarde importante din Capitala vor fi inchise sambata și duminica pentru desfașurarea mai multor evenimente cultural-sportive. Astfel, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitara…