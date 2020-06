Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de infectare cu noul coronavirus a fost raportat in Vatican. Este vorba despre un angajat care lucreaza in slujba Papei Francisc. Vestea a fost confirmata de Matteo Bruni, șeful biroului de presa al Sfantului Scaun, a notat CNN. Persoana respectiva a pastrat distanțarea de la inceputul lunii…

- Papa Francisc a denuntat vineri, intr-o predica matinala dedicata Zilei Internationale a Muncii si Sfantului Iosif Muncitorul, ca in intreaga lume continua sa existe sclavi, femei si barbati obligati la munca fortata, nedreapta sau prost platita, informeaza EFE. "Demnitatea muncii este foarte maltratata.…

- Papa Francisc i-a luat din nou prin surprindere pe credincioși, cu un gest mai puțin obișnuit. Cu cateva ore inainte de procesiunea Drumului Crucii de la Vatican, Suveranul Pontif a dat telefon la postul de televiziune RAI și a intrat in direct, intr-o emisiune despre semnificația

- Papa Francisc a condus aseara o procesiune fara precedent a Drumului Crucii, in piața goala a Bazilicii Sfantul Petru. Pentru credincioși, toate momentele au fost transmise in direct pe internet.

- Azi, credinciosii catolici din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Credinciosii catolici sunt rugati sa nu vina la biserici si sa urmareasca prin live stream Slujba de Florii transmisa de la Vatican.…

- Papa Francisc conduce, la Vatican, in aceste clipe, un moment special de rugaciune, in acest timp de suferința cauzat de pandemia cu Coronavirus. Sfantul Parinte s-a rugat pe esplanada Bazilicii Sf. Petru, cu Piața goala: dupa proclamarea Cuvantului Domnului, a urmat un moment de Adorație Euharistica,…

- Papa Francisc a donat 30 de dispozitive de ventilatie si monitorizare respiratorie unor spitale aflate in regiunile cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat joi seara administratorul fondului social de la Vatican, cardinalul Konrad Krajewski, citat de Reuters.In acel comunicat…

- In Italia, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus si cel al deceselor creste vertiginos. Pana in prezent au murit 197 de persoane, s-au imbolnavit 3.916 si s-au vindecat 523. Ieri s-a inregistrat si primul caz de coronavirus din statul Vatican, unde se analizeaza modalitatile in care Papa Francisc…