- Papa Francisc a terminat tratamentul post-operator, dar va mai ramane in spital pentru cateva zile, spre a se stabili schema perfecta de tratament pentru reabilitarea cat mai rapida, a anunțat, luni, Vaticanul. Pe 4 iulie, cand Papa a fost internat pentru operația de colon, oficialii Vaticanului au…

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru a fi operat la colon, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara a colonului, iar potrivit purtatorului de cuvant, operația era…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- Mai multe explozii, au fost auzite sambata, in subteran pe o strada din municipiul Constanta. Mai multe autospeciale ISU au ajuns la fața locului și verifica o posibila acumulare de gaze. In zona iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Romania a trimis, vineri, catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccin anti-COVID-19, peste 100.000 de doze de ser produs de AstraZeneca. Conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților…

- Luptatorii trupelor speciale au prevenit, miercuri, o tragedie in municipiul Bistrița. Au intervenit in forța pentru a imobiliza un barbat care a vrut sa arunce in aer o mașina. Barbatul, de 73 de ani, s-a inchis in propriul autoturism cu o butelie și a amenințat ca se arunca in aer, in fața Instituției…

- France’s competition watchdog fined Google E220 million ($268 million) on Monday for abusing its market power in the online advertising industry, according to CNBC. The French Competition Authority stated that Google had unfairly sent business to its own services and discriminated against the competition.…