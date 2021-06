Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa se asigure ca Rusia nu va folosi acest proiect ca pe un instrument de coercitie impotriva vreunei tari europene, a subliniat Blinken miercuri, intr-o conferinta comuna cu omologul sau german Heiko Maas. ”Obiectivul nostru ramane sa facem in asa fel incat Rusia sa nu poata folosi…

- Este o traditie in Statele Unite ca fiecare nou sef de stat american sa-l primeasca, in cadrul unei receptii la Casa Alba, pe predecesorul sau pentru instalarea portretului oficial la palatul prezidential. Dupa preluarea mandatului sau, Donald Trump i-a refuzat aceasta onoare lui Barack Obama. Acest…

- Regina Elizabeth a II-a l-a primit, duminica, pe presedintele american Joe Biden la Windsor, cu garda de onoare si apoi un ceai, la finalul summitului G7, scrie AFP.În rochie înflorata si palarie roz, suverana în vârsta de 95 de ani, încadrata de Joe Biden si de…

- Papa Francisc l-a primit, joi, la Vatican, pe presedintele UEFA, Aleksander Ceferin. Intalnirea a avut loc cu o zi inainte de startul Campionatului European de fotbal, informeaza AFP. La reuniunea de la Palatul Apostolic au fost prezenti si alti oficiali din fotbal, intre care si presedintele…

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Statele Unite iau in calcul trimiterea de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele saptamani, intr-o demonstratie de sprijin pentru Ucraina si pe fondul unei prezente militare crescute a Rusiei la frontiera de est a acestei tari, au declarat surse militare la postul de televiziune CNN, potrivit…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a promis marti sa apere drepturile omului ''peste tot'' in lume, inclusiv in tarile partenere ale SUA, marcand astfel o ruptura de diplomatia selectiva si ''silentioasa'' din timpul mandatului fostului lider de la Casa Alba, Donald Trump, transmite AFP,…

