- Aproximativ 1,5 milioane de credinciosi au infruntat caldura torida, sambata, in Tejo Park din Lisabona, la Veghea de Ziua Mondiala a Tineretului a Papei Francisc, informeaza News.ro, care preia AP. Pelerinii au venit pentru rugaciunea de seara si pentru slujba de adio de duminica dimineata.Papa Francisc…

- Capitala Portugaliei, Lisabona, se afla in acest weekend sub cod rosu de canicula, emis vineri de Agentia nationala de meteorologie, fiind prognozate temperaturi care ar putea atinge 41 de grade Celsius in ultima zi a vizitei papei Francisc in aceasta tar

- Papa Francisc a efectuat sambata dimineata o scurta vizita, in fata a 200.000 de credinciosi, la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, in centrul Portugaliei, inainte de a reveni la Lisabona, unde urmeaza sa oficieze, in aceeasi zi, o slujba de veghe, in marja Zilei Mondiale a Tineretului…

- Papa Francisc a sosit la Lisabona miercuri (2 august) pentru a incepe o vizita de cinci zile in jurul Zilei Mondiale a Tineretului, o adunare globala a tinerilor catolici. A fost prima lui calatorie de cand a fost operat in iunie, potrivit Reuters. Papa Francisc a discutat cu președintele Portugaliei,…

- Portugalia gazduiește Ziua Mondiala a Tineretului - cel mai mare eveniment catolic din lume, la care participa și papa Francisc. Sunt așteptați la Lisabona peste un milion de oameni din peste 180 de țari - inclusiv Romania.

- Portugalia va reintroduce controlul documentelor la frontierele sale intre 22 iulie si 7 august, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, eveniment care va avea loc la Lisabona intre 1 si 6 august si va include o vizita a Papei Francisc, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Papa Francisc si-a confirmat joi prezenta la inceputul lunii august la „Zilele Mondiale ale Tineretului” (JMJ) de la Lisabona, in pofida problemelor sale de sanatate, relateaza AFP. „Unii cred ca din cauza bolii nu pot veni, insa medicul mi-a spus ca pot, asa ca voi fi alaturi de voi!”, a declarat intr-un…