Stiri pe aceeasi tema

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici, noteaza Mediafax.Fostul Papa Benedict al XVI-lea, primul care a demisionat in ultimele secole, a murit la varsta de 95 de ani. „Cu tristețe informez ca Papa emerit, Benedict…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea s-a stins din viața! Starea de sanatate a fostului papa era foarte grava Papa emerit Benedict al XVI-lea s-a stins din viața! Starea de sanatate a fostului papa era foarte grava Vatican: Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit la varsta de 95 de ani, a anuntat sambata Vaticanul. Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit la varsta de 95 de ani, a anuntat sambata Vaticanul. Vom reveni cu detalii. AGERPRES

- Vatican: Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Biserica Catolica are protocoale stricte pentru moartea unui papa, dar, pe masura ce starea de sanatate a fostului Papa Benedict devine precara, nu este clar daca aceleași protocoale se vor aplica și in cazul unui papa care a demisionat din funcție, scrie BBC.

- Anunț surprinzator al Papei Francisc, la audiența generala de la Vatican. Șeful bisericii Catolice le-a cerut tuturor credincioșilor sa se roage pentru papa emerit Benedict. Potrivit Suveranului Pontif, Benedict, in varsta de 95 de ani, este foarte bolnav.

- Vaticanul a confirmat miercuri ca, in ultimele ore, starea de sanatate a papei emerit Benedict al XVI-lea s-a inrautatit ''din cauza varstei inaintate'', dar ''situatia ramane pentru moment sub controlul medicilor'', transmit agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Drama in marea familie a Ursului de la Asau, dupa ce liderul cetei cunoscute in toata țara s-a stins din viața, la puțin timp dupa ce și tatal sau a trecut in lumea celor sfinte. Nu s-a mai putut face insa nimic, iar durerea in randul familiei și a prietenilor este cu atat mai mare […] Articolul Drama…