- Papa emerit Benedict al XVI-lea nu a participat la un recviem organizat in Catedrala din Regensburg, Germania, pentru fratele sau mai mare, Georg, in schimb a urmarit slujba online, informeaza DPA.

Georg Ratzinger, fratele papei emerit Benedict al XVI-lea, a murit, miercuri, la varsta de 96 de ani in orasul Regensburg, din landul german Bavaria, a transmis Vatican News.Batranul prelat a fost internat in urma cu mai mult timp in Regensburg unde locuia și unde a primit ultima vizita a fratelui sau,

Fratele mai mare al papei emerit Benedict a murit miercuri, 1 iulie 2020, la Regensburg, in Germania. Avea 96 de ani. Se afla in orașul bavarez in care a trait cea mai mare parte a vieții.

- Fratele mai mare al papei emerit Benedict al XVI-lea, Georg Ratzinger, a decedat in Bavaria, la varsta de 96 de ani, la mai bine de doua saptamani dupa ce Joseph Ratzinger l-a vizitat, a anuntat miercuri Sfantul Scaun, relateaza AFP.Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani,…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani, l-a vizitat la 18 iunie pe fratele sau, foarte bolnav, intr-o vizita de adio de patru zile. Aceasta a fost prima vizita in strainatate a lui Joseph Ratzinger de cand a demisonat din functia de sef al Bisericii Catolice, in 2013.

- Fostul papa Benedict al XVI-lea a revenit in tara sa natala, Germania, pentru a-si vizita fratele mai mare, care este bolnav, a declarat joi purtatorul de cuvant de la Vatican, Matteo Bruni, citat de agentia DPA.Benedict a calatorit la Regensburg, oras situat in landul sau natal, Bavaria,…

