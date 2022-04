Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a denuntat duminica ''nebunia razboiului'' intr-o ''lume violenta si ranita'', in timpul omiliei sale in Duminica Floriilor in care mii de credinciosi romano-catolici au revenit in Piata Sfantul Petru dupa pandemie.

- Vitali Klitschko (50 de ani), fost pugilist și actual primar al Kievului, considera ca venirea Papei in Ucraina ar pune capat razboiului inceput de Rusia. Vineri, in a 44-a zi a razboiului din Ucraina, pornit de ruși pe 24 februarie, primarul din Kiev a acordat un interviu pentru Sky Tg24. In cadrul…

- A trecut mai bine de o luna de cand Rusia a invadat Ucraina. A trecut mai bine de o luna de cand oamenii ucid, ca sa supraviețuiasca, alți oameni. A trecut mai bine de o luna de cand lacrimile se impletesc cu toate ororile unui conflict armat. Papa Francisc, vazand toate astea, nu inceteaza sa ceara…

- Papa Francisc a calificat, duminica, conflictul din Ucraina "masacru fara sens" si a cerut liderilor sa opreasca "acest razboi dezgustator", scrie Le Figaro. "Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate", a declarat suveranul pontif in fata a mii de persoane din Piata Sfantul Petru…

- Patriarhul Kirill al Rusiei și Papa Francisc au discutat, miercuri, despre conflictul din Ucraina. Au subliniat importanța procesului de negociere in curs de desfașurare și și-au exprimat speranța ca se va ajunge cat mai curand la pace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc a cerut duminica crearea unor coridoare umanitare pentru a ajuta refugiații sa iasa din Ucraina și a spus ca cei care fac razboi nu ar trebui sa se amageasca crezand ca Dumnezeu este de partea lor, transmite Reuters. In timp ce unii dintre cei carora li se adresa, aflați in Piața Sfantul…

- Papa Francisc a condus duminica, in fata multimii adunate in Piata Sfantul Petru din Roma, o rugaciune in tacere pentru Ucraina, facand apel la constiinta politicienilor sa caute pacea, relateaza Reuters si dpa. "Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare", a declarat papa Francisc, care…

- Papa Francisc a condus duminica, in fata multimii adunate in Piata Sfantul Petru, o rugaciune in tacere pentru Ucraina, facand apel la constiinta politicienilor sa caute pacea. „Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare”, a declarat Papa Francisc, care a facut multe apeluri pentru pace in Ucraina.…