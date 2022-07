Papa crede că ONU nu poate să oprească niciun război Papa Francisc, care a tot indemnat de pe 24 februarie, cand Rusia a intrat cu trupe in Ucraina, incoace, sa se opreasca razboiul, a declarat intr-un interviu ca ONU nu poate sa puna capat unui razboi. Interviul a fost dat agenției argentiniene Telam și papa spune astfel: „Națiunile Unite ajuta la evitarea razboaielor. Dar nu au putere sa opreasca un conflict. Dupa al Doilea Razboi Mondial a existat multa speranța in Națiunile Unite. Nu vreau sa jignesc, știu ca sunt oameni excelenți care muncesc, dar nu au puterea sa se impuna in acest punct, care e razboiul din Ucraina.” The post Papa crede ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

