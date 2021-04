Papa care ne-a dat calendarul

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se afla in topul internațional SCImago 2021 privind cercetarea, inovarea și impactul social. Conform unui comunicat transmis de USV, clasamentul SCImago Institutions Rankings plaseaza universitatea suceveana pe locul 11 in Romania, la egalitate cu Universitatea…

- Prefectura Suceava a transmis ca drumurile naționale și județene sunt deschise circulației rutiere. Potrivit unui comunicat de presa, incepand de duminica, 31 ianuarie, Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat pe toate caile de circulație rutiere aflate in administrare, in medie, cu un numar de 44…

- Localitațile Milișauți, Breaza, Calafindești, Iaslovaț , Udești și Verești intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situațiide Urgența care s-a intrunit astazi in ședința extraordinara…

- O patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe B-dul 1 Mai, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 30 ani din municipiul Radauți . Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 30 de ani a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58…

- Anul 2020 a fost caracterizat de multe schimbari, iar pandemia cauzata de virusul COVID-19 a accelerat digitalizarea domeniului bancar. Astfel, bancile au restructurat modelul de banking tradițional: au inchis numeroase sucursale și au investit puternic in parteneriatele cu brokerii de credite și in…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va intensifica, și in anul 2021, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…

- Lidl iși consolideaza poziția de angajator de top la nivel național și, pentru al cincilea an consecutiv, obține certificarea Top Employer, acordata de catre institutul independent Top Employers din Olanda. Compania a inregistrat punctaje maxime și punctaje aproape de maxim la 4 dintre criteriile evaluate…

- In cel de-al doilea meci amical al pregatirilor de iarna Șomuz Falticeni a evoluat pe terenul sintetic de la Piatra Neamț in compania gruparii de Liga a II-a, Aerostar Bacau. La finalul unui joc echilibrat, bacauani s-au impus cu 3-2. Formația falticeneana a dat o replica buna și a condus cu scorul…