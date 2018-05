Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a declarat miercuri ”foarte ingrijorat” de ”spirala violentelor” in Tara Sfanta, dupa baia de sange de luni in Fasia Gaza, unde aproape 60 de manifestanti palestinieni au fost ucisi de forte israeliene de securitate, relateaza AFP conform News.ro . ”Sunt foarte ingrijorat de escaladarea…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este ingrijorata de incalcarile repetate ale armistitiului din estul Ucrainei, adaugand ca sfarsitul Razboiului Rece nu a echivalat cu instaurarea pacii pe intreg continentul european, informeaza site-ul postului France 24, potrivit mediafax.

- Presa israeliana este unanima: discursul președintelui Trump și anunțul retragerii Statelor Unite din acordul nuclear iranian reprezinta o victorie retorica pentru prim-ministrul israelian. Dar persista incertitudinea cu privire la succesiunea evenimentelor: poziția europeana și reacția iraniana sunt…

- Papa Francisc i-a invitat pe liderii crestini din Orientul Mijlociu la un dialog in vederea favorizarii pacii in aceasta regiune, cu ocazia unei intalniri – pe 7 iulie – la Bari, in sud-estul Italiei, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP, conform News.ro . ”Sfantul Parinte se duce la Bari, fereastra…

- Cecilia Malmstrom, comisar european pentru comert, trebuie sa mearga marti si miercuri la Washington pentru a discuta despre taxele vamale pe care Statele Unite vor sa le aplice pe otel si aluminiu, s-a aflat luni dintr-o sursa apropiata Comisiei. Cecilia Malmstrom urmeaza sa se intalneasca in timpul…

- «Violența in familie» este o realitate dura, chiar și intr-un județ pașnic precum Ialomița. Statistic, de la un an la altul, numarul cazurilor crește semnificativ. La nivelul județului, toate victimele primesc ingrijire și suport psihologic in cadrul serviciilor specializate ale Direcției Generale de…