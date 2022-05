Papa a proclamat în rândul sfinţilor zece personalităţi ale Bisericii Catolice Papa Francisc a proclamat duminica drept sfinti zece personalitati ale Bisericii Catolice, printre care sihastrul desertului Charles de Foucauld, in fata a mii de credinciosi din intreaga lume reuniti in Piata Sfantul Petru din Roma, au transmis AFP si EFE, preluate de Agerpres. Printre cele zece personalitati canonizate se numara calugarii francezi Marie Rivier (1768-1838) si Cesar de Bus (1544-1607), precum si preotul si jurnalistul olandez Titus Brandsma, cunoscut pentru lupta sa impotriva propagandei naziste in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Portretele lor au fost expuse pe fatada… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

