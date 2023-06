Paolo Maldini, directorul tehnic al AC Milan, se desparte de clubul italian

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus nu s-a retras din proiectul Superligii europene (ESL), a declarat marți clubul italian, dupa ce presa spaniola a relatat ca italienii ar fi trimis o scrisoare catre Real Madrid și Barcelona pentru a le informa de retragerea lor, relateaza Reuters.Juve a adaugat insa ca va discuta cu Real…

- Numarul cainilor capturați de echipajele de prinzatori ale ASPA a crescut in luna mai la 183, a anunțat marți serviciul public din București.Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor susține ca inmulțirea cainilor de pe strazi se explica prin faptul ca „in fiecare primavara sunt abandonați…

- Polițiștii iau cu asalt Camera DFeputaților: SNPPC protesteaza miercuri pentru a scoate pensiile militare din PNRRSNPPC, sindicatul poliștilor, anunța miercuri un protest la Camera Deputaților pentru a cere guvernanților sa scoata pensiile militare din PNRR. CITESTE SI Marii generali ai lumii…

- Real Madrid s-a desparțit de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard și Mariano Diaz și a inceput deja negocierile pentru alți jucatori. Una dintre țintele madrilenilor este Kai Havertz (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la Chelsea, folosit pe postul de atacant in acest sezon. ...

- Antrenorul Stefano Pioli, directorul tehnic Paolo Maldini și directorul sportiv Frederic Massara risca sa fie demiși, daca proiectul rossonerilor da faliment. Proprietarul lui Milan ii cauta inlocuitor lui Pioli și s-ar fi gandit deja la Antonio Conte. Campioana Italiei trece prin momente grele. Eșecul…

- Igor Tudor (45 de ani), fost fundaș și apoi antrenor secund al „Batranei Doamne” in mandatul lui Andrea Pirlo, s-ar putea desparți de Marseille, scrie L'Equipe, pentru a reveni in Serie A. Pe zi ce trece, este tot mai mare lista posibililor succesori ai lui Massimilano Allegri pe banca tehnica a lui…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, considera ca mijlocașul Fede Valverde (24) a fost cel mai bun jucator de pe teren in victoria cu Chelsea, 2-0, din manșa tur a sferturilor Champions League. Karim Benzema a inscris golul 1, Vinicius Junior a pasat decisiv la ambele goluri și a…