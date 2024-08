Stiri pe aceeasi tema

- Flora Tallinn s-a calificat cu emotii in turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal, dupa ce a invins echipa sanmarineza Virtus AC cu 5-2, marti seara, pe teren propriu, intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, informeaza AGERPRES.

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita formatia bosniaca Borac Banja Luka, 3-2, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita formatia bosniaca Borac Banja Luka, 3-2, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita formatia bosniaca Borac Banja Luka, 3-2, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Koulierakis a reusit o dubla pentru campioana Greciei, care a fost egalata…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenta de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins miercuri, pe teren propriu, scor 3-2, formatia bosniaca Borac Banja Luka, in prima mansa a turului secund preliminar din Liga Campionilor, potrivit news.ro

- PAOK Salonic joaca primul meci al sezonului in aceasta seara. Trupa lui Razvan Lucescu (55 de ani) debuteaza pe teren propriu in Liga Campionilor cu Borac Banja Luka, campioana Bosniei și Herțegovina. Duelul are loc la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Campioana Greciei este mare favorita inaintea…

- FCSB s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa sanmarineza Virtus AC cu scorul de 4-0 (3-0), marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in mansa secunda a primului tur preliminar.

- Formatia FCSB va intalni echipa israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in primul tur preliminar de Virtus AC, conform tragerii la sorti care a avut loc, miercuri, la Nyon, potrivit news.ro