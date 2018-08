Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus cu 3-0 de formatia elvetiana FC Basel, in deplasare, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. Dupa 2-1 in primul joc, vicecampioana…

- VIITORUL - VITESSE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING, in turul II preliminar al Europa League. Daca FCSB a dezamagit doar in Liga 1, Viitorul a avut timp s-o faca și in turul I preliminar din Europa League. Deși s-a calificat, echipa lui Hagi a evolua modest cu luxemburghezii de la Racing Union. Viitorul…

- PAOK Salonic, vicecampioana Greciei, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins-o pe FC Basel cu scorul de 2-1, marti, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Dinamo Zagreb, fara fundasul roman Alexandru Matel in lot, a surclasat-o pe Hapoel…

- Meciurile din turul 3 preliminar din Liga Europa. Mulți fotbaliști romani vor juca in aceasta faza a competiției. Echipa spaniola Sevilla ar putea avea ca adversar formatia lituaniana Zalgiris Vilnius, la care joaca romanul Liviu Antal, in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit…

- FC Viitorul va evolua cu PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, sau cu FC Basel, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va trece de echipa olandeza Vitesse Arnehm, in mansa a doua preliminara a competitiei, informeaza news.roPartida tur va avea loc, la 9 august, la…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…