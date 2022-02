Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a trecut in aceasta seara cu PAOK Salonic in semifinalele Cupei Greciei, la capatul meci incredibil, caștigat grație golului marcat de Alex Mitrița (27 de ani) in finalul prelungirilor: 2-1 cu AEK, chiar la Atena. In urma cu trei saptamani, dupa 0-0 in turul „sferturilor” Cupei Greciei,…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus miercuri cu scorul de 2-0, pe terenul formației Apollon Smyrnis, ultima clasata. Duelul a avut loc în etapa a XXI-a a campionatului grec de fotbal.Golurile au fost marcate de austriacul Thomas Murg ('31) si slovenul Jasmin Kurtic…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si la care joaca Alexandru Mitrita, a terminat la egalitate cu AEK Atena, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, în prima mansa a sferturilor Cupei Greciei.Mitrita a intrat pe teren în minutul 77.Returul sferturilor Cupei Greciei va…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si la care joaca Alexandru Mitrita, a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa AEK Atena, in prima mansa a sferturilor Cupei Greciei, conform news.ro. Mitrita a jucat pana in minutul 77.Returul sferturilor Cupei Greciei…

- ​PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si cu Alexandru Mitrita în componenta, a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formația OFI Creta. Partida a avut loc în etapa a 18-a a campionatului Greciei.Golurile au fost înscrise de Kurtic ('55…

- ​PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si cu Alexandru Mitrita în componenta, a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația Panetolikos. Meciul a avut loc în etapa a XVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost înscrise de Kurtic ('29,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa PAS Giannina, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Greciei, conform news.ro Golurile au fost marcate de Kurtic ’31 (penalti), ’63, Augusto ’68 si Akpom ’89. PAOK…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, in meciul cu formatia de liga a doua AEL Larissa, din prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Greciei, conform news.ro Jucatorii oaspeti au egalat in minutul 90+5, prin slovenul Jasmin Kurtici,…