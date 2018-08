Stiri pe aceeasi tema

- Cerbul de Aur revine la Brasov! Sigla cu renumitul Cerb de Aur deja a fost adusa in Piața Sfatului, pentru promovarea evenimentului care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie 2018. Tot mai multi brașoveni și turiști iși fac poze cu „Cerbul”. Sigle cu „Cerbi de Aur” se afla pentru…

- Familiile defavorizate vor beneficia de o majorare a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului. Incepand cu 1 noiembrie 2018, suportul financiar oferit acestor familii va constitui 350 de lei lunar, mai mult cu 35 de lei decat in prezent.

- Anuntate inca de la finalul lunii iunie, lucrarile de pe strada Muresenilor, respectiv racordarea retelei electrice din Piata Sfatului la transformatorul de la Biblioteca Judeteana „George Baritiu”, vor incepe astazi. Trotuarul stang al strazii va fi „decopertat” pentru a se ingropa un cablu…

- Delia, Horia Brenciu si Carla’s Dreams se numara printre cantaretii care vor sustine recitaluri la Cerbul de Aur 2018, ce va avea loc intre 29 august si 2 septembrie, potrivit unui anunt facut de Televiziunea Romana.

- Televiziunea Romana a dezvaluit numele celor sapte membri ai juriului care vor alege concurentii de la Cerbul de Aur 2018, festival ce are loc in perioada 29 august-2 septembrie in Piata Sfatului din Brasov. Juriul este pregatit sa aleaga cine va urca pe scena Concursului International Cerbul de Aur…

- Cerbul de Aur revine! Celebrul festival internațional care a umplut, ani la rand, pana la refuz Piata Sfatului din Brașov se organizeaza din nou, dupa 9 ani de absența. Cine dorește poate sa se inscrie deja, pana pe 11 iulie, pe site-ul oficial al evenimentului.

- O suta de companii din Republica Moldova, oficiali la nivel guvernamental si doua formatii artistice de succes - Ansamblul Fluieras, din Chisinau, si cunoscutul interpret moldovean Valentin Boghean participa la evenimentul „Republica Moldova Prezinta“. Festivalul isi propune sa le prezinte producatorii…

- Un bucureștean și-a petrecut 24 de ore din vacanța la munte in arestul Poliției brașovene, dupa ce a lovit un polițist local aflat in serviciul de menținere a ordinii și liniștii publice pe zona Centrului Istoric. Polițistul a incercat sa il opreasca pe turist sa intre cu motocicleta in Piața Sfatului…