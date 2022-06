Pantofi eleganți pentru munca de birou - Propunerile noastre Indiferent ca stilul vestimentar care te caracterizeaza este cel elegant sau cel casual, pentru fiecare ocazie trebuie sa alegi pantofii potriviți. O ținuta de oraș sau ocazia unei ieșiri in vacanța, oricare dintre acestea necesita alegerea unor pantofi barbatești potriviți. Dar ce vei alege pentru munca de birou? Ce pantofi sunt potriviți in acest sens pentru completarea ținutelor in care sa te simți confortabil, dar sa ai in același timp un aspect office? Iata cateva dintre propunerile noastre. Pantofi casual pentru serviciu – ce alegeri sunt potrivite? Look-ul casual a devenit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

