„Pantofi de distanțare socială", concepuți de un atelier din Cluj (Foto) Un meșter din Cluj, a povestit pentru publicația dejeanul.ro cum pandemia l-a determinat sa realizeze incalțamintea ideala care sa ne asigure distanțarea sociala, atat de mult invocata de specialiștii in combaterea pandemiei de Covid-19. Grigore Lup a simțit pe propria piele cum pandemia de COVID-19 i-a afectat și lui afacerea și a ințeles inca din primul moment ca – mai ales acum cand restricțiile s-au relaxat – e necesara pastrarea distanțarii de siguranța pentru a putea trece mai repede peste aceasta criza. Astfel, meșterul de 55 de ani a creat colectie inedita de incaltaminte: „Pantofi de…

- Un meșter pantofar din Cluj a gasit o soluție inedita pentru ca oamenilor sa le fie mai ușor sa pastreze distanța sociala in perioada pandemiei de coronavirus . Grigore Lup, un meșter in incalțaminte din comuna Chiuești, județul Cluj, a creat in propriul sau atelier pantofii de distanțare sociala. Marimea…

- Afacerea lui Grigore Lup a fost serios afectata din cauza crizei și a realizat cât este de importanta este respectarea regulilor de distanțare acum, când și în România a început relaxarea restricțiilor, relateaza dejeanul.ro. „Am vazut…

- Un atelier de incalțaminte din Cluj-Napoca a lansat o colectie inedita de incaltaminte: pantofii de distantare sociala. Marimea unei astfel de perechi de incaltaminte incepe de la 70, iar pretul este de 500 de lei, scrie site-ul local Dejeanul."Am vazut la televizor ca sunt multe persoane care nu respecta,…

