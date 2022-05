Pantofi cu baretă – se potrivesc cu ținutele business? Femeile iubesc pantofii, lucru recunoscut de toti. Exista atat de multe modele de pantofi din care acestea pot alege ca la un moment dat pare covarsitoare o astfel de alegere. Intr-un stil elegant sau intr-un stil casual, pentru tinute de zi cu zi sau pentru ocazii speciale, cu toc sau fara toc, cu elemente auxiliare, pantofii de dama sunt nenumarati. La fel si modul in care ii poti combina. Dintre toate aceste modele, pantofii pumps cu bareta atrag atentia prin caracteristicile pe care le au, dar si prin confortul si eleganta pe care le ofera purtatoarei. Pentru ca, intr-adevar, este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinutele de seara sunt unele elegante si care necesita mai multa atentie, din acest motiv. Unul dintre lucrurile care fac diferenta intre un look banal si unul spectaculos este alegerea bijuteriilor potrivite. Dintre toate accesoriile, cerceii sunt, in acest caz, cei care dau un plus de farmec, stralucire…

- Nu ai timp sa mergi in magazine pentru a cumpara pantofi eleganți? Nu te ingrijora! Ii poți comanda online, de la Marelbo. In cazul in care nu ești convins de cumparaturile online și te temi ca ai putea da greș, iți vom prezenta in continuare cateva argumente in favoarea cumparaturilor online. De pe…

- In ultimii doi ani, industria auto a fost puternic afectata de criza de semiconductori. Asta a insemnat ca mai mulți producatori au fost forțați sa opreasca producția la uzinele lor sau sa livreze mașini cu dotari lipsa. Odata cu adancirea crizei dupa declanșarea razboiului din Ucraina, Ford a anunțat…

- Femeile care doresc sa fie in centrul atenției și sa impresioneze printr-o ținuta la moda nu mai sunt nevoite sa poarte doar rochii și tocuri inalte. Iata ca imbracamintea confortabila a devenit noua tedința, iar asta nu poate sa fie decat o veste buna. Asta nu inseamna ca ar trebui sa depozitați in…

- (P) Cum sa arati cool si confortabil sau cum sa creezi tinuta perfecta Pentru activitatile de peste zi, intotdeauna vei incerca sa iti creezi o tinuta relaxata si confortabila, in acelasi timp aratand bine si in trend. Specificul vestimentar sportiv iti va permite sa realizezi tinute cool, pline…

- (P) Zapada, ploaie sau iarna fara zapada - verifica ce incalțaminte de iarna sa alegi Incalțamintea potrivita pentru sezonul rece este incalțamintea care ofera confort termic și protecție adecvata picioarelor și impotriva zapezii, și impotriva ploii, și impotriva frigului extrem. O pereche…

- Ținutele pe care le porți la birou nu trebuie sa fie intotdeauna 100% formale, mai ales daca ai un job ce iți permite o oarecare libertate și care nu implica intalniri cu clienți importanți. Insa, ce fel de elemente poți incadra cu succes intr-un outfit astfel incat acesta sa fie confortabil, stilat…