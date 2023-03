Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 15 ani a fost preluata de elicopterul SMURD și adusa la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București. Ea a suferit un politraumatism prin cadere de la inalțime. In prezent se afla in afara oricarui pericol.

- Clerul din diaspora e oarecum diferit de cel din țara. Unele parohii sunt destul de naționaliste, inclusiv electoral: gasești lacașuri in care pana și veșmintele liturgice sunt tricolore și unde se propaga un discurs conspiraționist-xenofob. Pe de alta parte, exista și excepții, nu puține la numar.…

- La final de februarie a fost votat bugetul Baii Mari pentru acest an. Au fost alocate sume importante pentru multe proiecte, pe toate domeniile, de la sanatate la invațamant sau siguranța publica. Aleșii locali au aprobat bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2023 la venituri totale 1.004.962,50…

- "Am investit și vom investi mai mult in sanatate, Spitalul de Urgența din Alexandria este una dintre investițiile noastre prioritare. Ne dorim și imi doresc sa investim masiv in infrastructura, avem 100 de km de drum in executare și finanțare asigurata pentru alte 100 de km. Sigur, prioritatea mandatului…

- Documentarul lui Vlad Petri „Intre revoluții”, care are premiera mondiala in 18 februarie la Berlinala in secțiunea Forum, alcatuiește din materiale de arhiva un tablou al istoriei recente prin destinele in oglinda a doua femei din Romania și Iran. Un proiect laborios și delicat, care a implicat și…

- Cu Unirea mica am rezolvat-o. Adica n-a fost trafic prin București. E o mare realizare pentru acest popor care s-a nascut din violul Imperiilor. Nu trebuie sa ajungi la Roma ca sa vezi ca toata Columna lui Traian e o fugareala. 26 ianuarie e ziua in care s-a nascut Ceaușescu. Eu scriu despre el cu…

- La 4 ani locuia in Colentina, in Romania comunista. La 13 vindea limonada in cartier, in… Texas. (Texas… America) La 16 ani tundea iarba vecinilor, iar la 19 renunțase la facultate pentru ca la 23 de ani sa aiba o poziție de top intr-o companie de 8 miliarde de dolari. La 43 de ani locuiește… tot in…