Un pansament electronic, care accelereaza vindecarea și cicatrizarea plagilor cronice, ce pare ca exista doar in filmele science-fiction, funcționeaza in realitate, fiind conceput de cercetatorii americani. Unele rani nu prezinta niciun semn de vindecare chiar dupa 4-6 saptamani. Este vorba despre plagi cronice. Cele mai frecvente sunt ulcerații la nivelul picioarelor (venoase, arteriale, mixte), escare sau plagi ale piciorului diabetic, care pot sa conduca la anxietate și depresie, dar chiar pot pune in pericol viața pacientului. Pentru a grabi vindecarea lor, cercetatorii de la Universitatea…