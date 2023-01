Stiri pe aceeasi tema

- Panourile fotovoltaice sau solare si pompele de caldura ar trebui sa fie mai ieftine, incepand de luni, dupa intrarea in vigoare a legii care reduce taxa pe valoare adaugata la aceste produse de la 19% la 5%. Masura a fost luata de autoritati pentru a stimula instalarea sistemelor ecologice de producere…

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.Stanasel, care a fost ales la 24 de…

- Vești extrem de IMPORTANTE pentru anumiți romani! Ei ar putea ieși la pensie anul acesta. Toți cei care doresc sa beneficieze de acest tip de pensie pot afla daca se incadreaza, printr-un calcul foarte simplu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este bine cunoscut faptul ca imi doresc ca transportul public sa fie utilizat de catre cat mai mulți albaiulieni, pentru a reduce aglomerația din trafic și, implicit, poluarea, dar pentru a ajunge la acest deziderat serviciile trebuie sa fie de calitate, accesibile, rapide și sigure. Și din acest motiv,…

- 2023 aduce scumpiri pe banda rulanta. Carburanții se vor scumpi cu 50 de bani, dupa eliminarea compensarii. Chiriile vor crește cu 6 la suta dupa ce romanii vor fi obligați sa iși inregistreze contractele la ANAF. Chiar și mesele la restaurant se vor scumpi in medie cu 5 la suta de la inceputul anului.…

- Sanatoriul Bucuria Sind, din Vadul lui Voda, a devenit mai autonom energetic. Cu ajutorul unui proiect de cercetare instituția a reușit sa combine panourile fotovoltaice, colectoarele solare, dispozitivele de incalzire și racire intr-un singur dispozitiv.

- In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat gazele, cu 40,79%, energia electrica, avand un avans al preturilor de 27,01%, tarifele energiei termice, cu 23,18%, si combustibilii, cu un plus de 19,72%.Potrivit datelor INS, alimentele…

- Criza tarifelor prea mari la energie ii motiveaza pe oameni sa gaseasca alternative care sa ii scuteasca de sumele mari de bani. Romanii au apelat din ce in ce mai des la panourile solare, insa pentru ca sunt destul de costititoare, oamenii pot sa accese bani din partea primariilor. Ministrul Mediului…