Panourile solare pot deveni un adevărat dezastru ecologic Panourile solare pot deveni un adevarat dezastru ecologic Pana in prezent, au fost instalate pe glob peste 2,5 miliarde de panouri solare, care genereaza energie ce depașește un Terrawat. Reprezentanții Asociatiei RESPO DEEE atrag atenția ca multe dintre acestea vor ieși din uz in urmatorii ani și ca nu exista o infrastructura specializata pentru dezmembrarea și reciclarea acestora. Prin urmare, experții in energie cer guvernelor sa acționeze rapid pentru a preveni o posibila catastrofa ecologica la nivel global. “In momentul in care ies din uz, panourile solare intra in categoria deșeurilor de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

