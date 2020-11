Stiri pe aceeasi tema

- Cota TVA pentru industria HORECA ar putea fi redusa de la 15% la 12%, se arata in avizarea documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Ministerului Finanțelor propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, ce urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat…

- ​Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din diverse domenii, precum și pensiunile, hotelurile, restaurantele și alte companii HoReCa de toate dimensiunile sunt invitate sa-și pregateasca deja proiectele pentru a obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 100.000 de euro pentru…

- Reprezentanții industriei ospitalitații – HoReCa (hoteluri-restaurante-cafenele) cauta sprijin politic pentru rezolvarea crizei cu care se confrunta, dupa deciziile luate de Guvern și de autoritațile locale. Un numar de 22 de antreprenori... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Industria berii, o piata evaluata la un miliard de euro, va inregistra o scadere in acest an pe fondul inchiderii temporare a unitatilor HoReCa din cauza epidemiei de COVID-19, sustin reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei.Declinul vine dupa ce in ultimii ani piata a cunoscut o revenire…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat in cadrul unei ședințe de Guvern ca reprezentanții domeniului HoReCa vor fi scutiți de plata impozitului specific pentru anul 2020. „Tot anul 2020 domeniul HoReCa a avut scutire de la plaa impozitului specific. (...) De ieri ieste live programul pentru companiile…

- Angajații din domeniul HoReCa protesteaza, miercuri seara, in Piața Victoriei, dupa decizia autoritaților de a inchide, la interior, restaurantele, barurile și cafenele, ca urmare a numarului mare de infectari cu coronavirus. Patronul unui restaurant din Capitala și unul dintre inițiatorii acțiunii,…

- Ziarul Unirea Florin Cițu sugereaza scutirea impozitului pentru industria HoReCa pana la incheierea acestui an Ministrul de Finanțe Florin Cițu a facut un anunț in aceasta dimineața conform caruia in urmatoarea ședința de Guvern va propune scutirea restaurantelor, hoteluri lor și a barurilor de la plata…

