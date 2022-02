Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport de la suprafața sunt „paralizate” de ieri și raman la fel și astazi in Capitala. Situația l-a scos din sarite pe Tudor Chirila, care a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. In opinia artistului, in spatele grevei de la STB stau liderii de sindicat și interesele politice.…

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis marți, 18 ianuarie, pe Facebook, dupa ce PressOne a scris ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat o parte din teza de doctorat, ca „acest episod mi-a amintit afirmația domnului președinte Klaus Iohannis din 2014”, atunci cand șeful statului a spus…

- Piața Matache va trece prin transformari importante in urmatorii ani, dupa ce primaria Sectorului 1 din București, condusa de Clotilde Armand, a scos la licitație studiul de fezabilitate pentru transformarea obiectivului, iar „ofertele se vor deschide pe 17 ianuarie”, potrivit edilului. „Incepem anul…

- Aleșii din Parlament primesc o retribuție lunara de peste 10 mii de lei pe luna, plus alte privilegii, precum decontarea transportului, a cazarii (daca sunt din provincie) sau a facturii la telefonul mobil. Totuși, desi a trecut un an de la debutul acestei legislaturii, mulți dintre ei nu au gasit de…

- Politistii din Bucuresti au depistat, in noaptea de sambata spre duminica, zeci de soferi care au condus dupa ce au baut sau dupa ce au consumat substante psihoactive. Au fost aplicate 55 de amenzi si s-au constatat 6 infractiuni. ”In noaptea de 04/05 Decembrie a.c., politistii Brigazii Rutiere au actionat…

- Organizatia non-guvernamentala ARCEN, care elaboreaza proiecte si programe de conservare a memoriei Bucurestiului, semnaleaza faptul ca a crescut ingrijorator numarul "graffiti tag-urilor" de pe cladirile istorice din Capitala, o noua "victima" fiind Ateneul Roman. "Ne ingrijoreaza fenomenul "graffiti…

- Liderii PNL București s-au intalnit cu cei ai USR, in antiteza cu alianța PNL-PSD de la nivel guvernamental, anunța luni primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. „Nu vreau sa mai comentez ceea ce se intampla acum la nivel guvernamental. Vreau sa gasim soluții sa ieșim din acest coșmar, sa ne…

- Intr-o postare pe Facebook , Andrei Caramitru arata ca, in ultimele zile, apar tot mai multe informații conform carora Diana Șoșoaca și George Simion ar fi vaccinați, chiar daca cei doi nu recunosc public acest lucru. ”Circula mult pe whatsapp printre oameni importanți si influenceri – o posibila dovada…