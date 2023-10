Panouri digitale în 21 de localități din Ilfov. Banii vin din PNRR Toate stațiile de transport in comun din 21 de localitați din ilfov vor fi dotate cu panouri digitale, vizuale și audio, cu programul mijloacelor de transport in comun. Proiectul, in valoare de 24,5 milioane de lei, este al Consiliului Județean lfov, in parteneriat cu UAT Popești-Leordeni și alte unitați administrative. Banii vor fi asigurați prin […] The post Panouri digitale in 21 de localitați din Ilfov. Banii vin din PNRR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou program dedicat creșterii eficienței energetice a locuințelor va intra in vigoare dupa aprobarea noi forme a PNRR revizuiet, respectiv de la 1 ianuarie 2024, și va cuprinde acordarea de vouchere pentru populație, de 25.000 lei, pentru achiziția de panousir solare, concomitent cu vouchere, tot…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Șeful Poliției Locale Pitești, Valerica Nicolae, denunțatorul primarului din Mioveni, Ion Georgescu, nu poate justifica suma pe care procurorii susțin ca i-ar fi oferit-o edilului drept mita. Suma de 10.000 de euro, pe care Valerica i-ar fi oferit-o lui Georgescu in decembrie 2022, nu se regasește sub…

- Dupa modelul fostul baron PSD de Vaslui Dumitru Buzatu, care a spus ca banii gasiți in portbagajul mașinii sale erau un imprumut, și primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu, reținut miercuri seara de procurorii DNA, dupa ce ar fi cerut 35.000 euro mita pentru angajarea in spitalul din Mioveni a unui…

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege care modifica un articol din Codul penal, referitor la combaterea rasismului si a xenofobiei. Modificarea actului normativ este transpunerea legislatiei nationale in acord cu prevederile unei Decizii-cadru JAI a Consiliului European. Proiectul de lege vizeaza punerea…

- Oamenii de afaceri nu pot accepta ca Guvernul sa introduca noi taxe cu aplicabilitate imediata, in condițiile in care Codul Fiscal impune un minim de 6 luni pentru orice modificare de substanta, iar statul trebuie in primul rand sa-si micsoreze propriile cheltuieli și sa se comporte responsabil cu administrarea…

- ​​Senatul SUA a adoptat proiectul de lege privind securitatea Marii Negre. „Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat joi seara, 27 iulie 2023, legea privind autorizarea bugetului apararii SUA (National Defense Authorization Act / NDAA). In cadrul NDAA, a fost aprobat și proiectul de lege Black…