Panouri de avertizare cu risc de roaming involuntar în zonele de graniță Administratorii drumurilor și primariile din zonele de granița vor avea obligația de a monta panouri de avertizare prin care sa atenționeze persoanele in tranzit ca exista riscul de roaming involuntar. Este vorba de faptul ca propriul telefon mobil, setat sa iși gaseasca o rețea locala in mod automat, ar putea intra o rețea dintr-o țara vecina, generand costuri suplimentare. Inițiativa vizeaza aproape 1.100 de localitați din 19 județe și a fost depusa la sfarșitul anului la Camera Deputaților, fiind susținuta de 52 de deputați și senatori PNL. Riscul de roaming involuntar este defint drept: „intrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

