- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona a 8 aeroporturi din tara. In doar 2 ore, au fost verificate peste 500 de autoturisme si au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale pentru abateri de la normele privind circulatia pe drumurile publice…

- Mesajul „La naiba, PSD”, scris pe o insula formata pe Dunare, la Galați. Textul se intinde pe o lungime de 100 de metri, iar fiecare litera are 10 metri inalțime. Mesajul a fost realizat de șapte persoane care au sapat mai multe ore in nisip. Oamenii care s-au plimbat sambata pe faleza Dunarii din Galați…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe Autostrada A1, pe tronsonul Timisoara – Arad, la kilometrul 508+900 metri, pe sensul catre Timisoara. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in aceasta zona se efectueaza astazi, pana la orele 20.00, lucrari de reparatii…

- Trei persoane au fost atacate intr-o locuința situata pe raza Secției 3 poliție Timișoara. Autorii talhariei eu plecat din apartament cu mai multe bunuri. The post Talhariți in propria locuința din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona a șase aeroporturi din țara. In doar 2 ore, au fost verificate 156 de autoturisme, au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulația pe drumurile…

- Un tunisian, declarat indezirabil, a fost depistat cu operativitate de polițiștii de imigrari și indepartat, sub escorta, de pe teritoriul Romaniei. Pe numele sau, a fost instituit consemn de nepermitere a intrarii in tara noastra, pentru o perioada de 15 ani. La data de 20 iunie a.c., Curtea de Apel…