- Scurta furtuna care a trecut peste Targu Mureș nu s-a lasat fara pagube. Un autoturism parcat in parcarea Shopping City Targu Mureș a fost aparat de vant și ploaie de un panou de reclama care s-a prabușit peste plafonul mașinii, cu toate ca era fixat cu mai multe bucați de beton și cateva pavele. UPDATE…

- Incidentul rutier s-a petrecut, sambata, pe DJ 703I, in localitatea Malureni, județul Argeș, dupa ce șoferița, o femeie de 39 de ani, a pierdut controlul volanului, informeaza Agerpres.In urma impactului, o fetita in varsta de 10 luni a murit, iar celelalte trei persoane aflate in autoturism au fost…

- Scene ireale pe o strada din orașelul polonez Golub-Dobrzyn, unde un sicriu a cazut din mașina funerara care mergea spre inmormantare. Poliția a inceput o ancheta in acest caz. Incidentul s-a intamplat, luni, inainte de pranz.

- Mama fetiței a solicitat ajutorul, dupa ce portiera mașinii s-a inchis, iar cheile autoturismului au ramas in interior, unde se afla pe bancheta din spate și copilul, informeaza News.ro . Incidentul s-a petrecut, sambata, in parcarea unui centru comercial din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti,…

- O masina a cazut, in aceasta dimineața, intr-o rapa, la aproximativ 200 de metri, in Dambovicioara – Dealul Sasului, judetul Arges. Soferul primește ingrijiri medicale, au transmis reprezentanții IPJ Argeș. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, iar autoritațile au fost alertate de un martor. „Dambovicioara-Dealul…

- In dimineața zilei de 12 martie a.c., in timp ce exercita atribuțiile de serviciu, patrula de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Buzau, a observat un autoturism care avea o traiectorie sinuoasa. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, insa conducatorul a continuat deplasarea,…

- Ieri, in jurul orei 11:20, pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unui autoturism parcat pe strada Gheorghe Doja din Municipiul Targu Mureș. Ajunse la fața locului,…

- Azi, in jurul orei 13:00, un echipaj de de stingere din cadrul Detașamentului Targu Mureș a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unui aparat electrocasnic, intr-un apartament situat in municipiul Targu Mureș, strada Parangului. Dupa efectuarea recunoașterii…