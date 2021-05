Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, la maratonul vaccinarii din Vedea, judetul Giurgiu, ca imunizarea in mediul rural trebuie sa devina mai activa, iar evenimentul din aceasta comuna constituie un exemplu de bune practici in acest sens. “Astazi este o zi speciala pentru locuitorii…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, la maratonul vaccinarii din Vedea, judetul Giurgiu, ca imunizarea in mediul rural trebuie sa devina mai activa, iar evenimentul din aceasta comuna constituie un exemplu de bune practici in acest sens. "Astazi este o zi speciala pentru locuitorii…

- „Spitalele nu sunt inchise și au primit acordul prin modificarea ordinului sa poata sa-și deschida și circuite COVID și non-COVID și lucrul asta s-a intamplat inca din luna martie”, a anunțat ministrul Sanatații, la Vedea, la ieșirea din centrul de vaccinare impotriva COVID-19.Ministrul a anunțat finalizarea,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca incurajeaza și ea renunțarea la masca de protecție, iar de la 1 august s-ar putea renunța la ea, insa numai in anumite condiții, informeaza Agerpres.Mihaila este de parere ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, ca forma finala a ordinului privind testarea pentru COVID-19 in farmacii va fi publicata cat de curand. ‘Avem planuri pentru cresterea capacitatii de testare. Astazi am avut o intalnire cu directorii din Ministerul Sanatatii care sunt implicati…

- Situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este "mai buna" decat in saptamanile trecute, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Ea a precizat ca duminica, la ora 17.00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti…