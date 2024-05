Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice.Prin semnarea celor 11 contracte, se asigura finantare pentru proiecte noi, in valoare totala de 28,49 milioane…

- Potrivit unor surse au loc percheziții DNA la sediul Complexului Energetic Oltenia. Este vorba de o acțiune a Direcției Naționala Anticorupție, in prima derulare. Mai mulți procurori dar și politiști au descins la sediul Complexului Energetic Oltenia, dar și la domiciliile unor persoane din dosar. Din…

- La ședința Guvernului din 17 aprilie, a fost votat proiectul de Hotarire a Guvernului, care prevede alocarea mijloacelor financiare in suma de 10,7 mln lei din fondul de rezerva a Guvernului pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea mai multor masuri de asistența sociala: – 1…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu este operat duminica de o hernie, anunta intr-un comunicat biroul acestuia, precizand ca interventia are loc ”sub anestezie generala”, relateaza AFP, potrivit news.ro ”Intr-un examen de rutina, sambata seara, o hernie i-a fost diagnosticata premierului”, in…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca a propus eliminarea posibilitații ca ANRE sa impuna o „taxa pe soare” pentru prosumatori.„Am propus abrogarea posibilitații impunerii acelei taxe pe soare, abrogarea articolului care din 2026 ar fi dat, eventual, posibilitatea…

- „Romania a devenit exportator net de energie”, se lauda reprezentanții Guvernului, ori de cate ori au ocazia. "Și vom continua sa exportam, Romania consolidandu-și statutul de lider regional in sectorul energetic", spunea, recent, ministrul energiei Sebastian Burduja. Insa, ceea ce evita acesta sa spuna…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ar fi transmis ca partidul nu-l susține pe Cristian Popescu Piedone in alegerile locale din București. Daca merg separat, susținerea merge catre Gabriela Firea, iar PNL il va susține pe Sebastian Burduja. „PSD nu-l susține pe Piedone”, ar fi spus Ciolacu, potrivit surselor…

- Angajații din sistemul sanitar vor ieși, azi, la protest in centrul Capitalei. Acțiunea, anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara, este programata sa inceapa inainte de pranz, in Piața Victoriei. De la sediul Guvernului, participanții vor porni in marș spre ministerele Sanatații și Muncii, apoi…