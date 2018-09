Stiri pe aceeasi tema

- Capșuni cu ace in ele au fost descoperite la vanzare in alte doua state australiene, a anunțat poliția luni, amplificand panica ce a facut supermarketurile sa retraga anumite marci și i-a determinat pe fermieri sa arunce fructele in varf de ...

- Capșuni cu ace in ele au fost descoperite la vanzare in alte doua state australiene, a anunțat poliția luni, amplificand panica ce a facut supermarketurile sa retraga anumite marci și i-a determinat pe fermieri sa arunce fructele in varf de sezon, transmite Reuters.

- Un stat din Australia ofera o recompensa importanta pentru orice informatie care poate ajuta la elucidarea unei anchete deschise dupa gasirea unor ace de cusut in capsuni vandute in supermarket, relateaza AFP.

- Descoperire inspaimantatoare! Totul a avut loc in Australia, acolo unde au fost descoperite ace de cusut ascunse in capșune vandute la supermaket. Autoritațile investigheaza mai multe incidente de acest fel, potrivit The Guardian. Primul caz a fost semnalat in Gatton, Brisbane, acolo unde un client…

- Au fost momente de panica la festivitatea de premiere a Festivalului Mamaia Copiilor, dupa ce scena pe care a fost organizata manifestarea a cedat, in tipetele speriate ale copiilor si parintilor. Nimeni nu a fost ranit, iar autoritatile locale dau vina pe organizatori.

- Panica pe o strada din Pitești, dupa ce muncitorii care sapau o fundație au descoperit mai multe grenade ruginite. Politisti si specialistii ISU chemati de urgenta au izolat zona pentru ca era pericol de explozie.

- Autoritatile anuntasera miercuri ca este vorba despre un „incident major”, dupa ce un barbat si o femeie au fost gasiti inconstienti sambata intr-o locuinta dintr-o zona rezidentiala din Amesbury.

- Cazul lui Alesha MacPhail, fetița care a fost gasita moarta in Scoția, se transforma intr-unul de crima. Poliția crede ca micuța ar fi fost ucisa. Poliția din Scoția a lansat o investigație de crima in legatura cu moartea lui Alesha, al carui corp a fost gasit dupa doua ore dupa ce bunicii ii anunțasera…