- Panica in București dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un service auto din sectorul 2. Pompierii acționeaza chiar in aceste momente la fața locului și incearca sa stinga flacarile care au cuprins acoperișul.

- Astazi, in jurul pranzului, traficul feroviar pe linia București – Constanța a fost oprit. Cauza intreruperii circulației a fost un incendiu de vegetație, a anunțat CFR Calatori. Duminica, in jurul pranzului, un incendiu de vegetație a izbucnit in zona cuprinsa intre localitațile Jegalia și Perișoru.…

- Evenimentele dedicate implinirii a 250 de ani de la aducerea moastelor Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucuresti continua vineri, cand va avea loc o procesiune cu moastele Sfantului Dimitrie in Capitala. Dimineata sunt programate slujbe la Catedrala Patriarhala, in cinstea Sf. Dimitrie cel Nou.…

- Trenul IRN 472, care a plecat din București catre Budapesta la ora 18:15, se afla blocat in camp in apropiere de Buftea și Periș, de mai bine de o ora. Pasagerii au cerut ajutor la numarul de urgența 112 din cauza caldurii extreme. Este o situație de urgența in apropierea Capitalei, unde un tren s-a…

- Exista cateva strazi, alei, intrari și alte diverse drumuri in București care poarta numele unor indivizi odioși sau cu pete mari pe conștiința. La prima vedere, respectivii par onorabili, ii gasim in manuale, insa la o a doua sau a treia le descoperim adevarata lor amploare. Iata cateva exemple: –…

- George Tuța, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1, le promite tinerilor din aceasta zona a Capitalei ca le va construi terenuri de sport și spații speciale pentru ei, așa cum exista in marile orașe ale Europei și chiar in alte sectoare din București. In mesajul transmis de Ziua Tineretului,…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni seara, in Bucuresti. O hala dezafectata de pe strada Spicului, din Sectorul 1 al Capitalei, a luat foc! La sosirea primelor echipaje de interventie ardea acoperisul pe o suprafata de aproximativ 650 metri patrati. Mesaj Ro-Alert pentru evitarea zonei Autoritațile…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…