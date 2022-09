Stiri pe aceeasi tema

- Iasiul este un oras prosper, aflat in continua dezvoltare, in care posibilitatile de a munci sunt diverse. Exista insa categorii sociale sau cazuri individuale de persoane din Iasi care nu pot face fata cu succes cheltuielilor zilnice sau unor situatii neprevazute in care este nevoie de un buget mai…

- Forțele ucrainene au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, pana la data de 9 septembrie, conform Institutul pentru Studiul Razboiului. Daca ucrainenii reușesc sa intrerupa GLOC-urile rusești, atunci vor avea ocazia de a crea un „cazan” in jurul lui…

- Eforturile UE de a stabili un plafon de preț pentru importurile de gaze rusești se lovesc de un blocaj in Germania. Planul promovat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și analizat de oficialii sai, are ca scop limitarea sumelor de bani pe care Rusia le primește pentru a-și finanța…

- Moartea a fost intotdeauna atat celebrata, cat și temuta. Inca din anul 60.000 i.Hr., oamenii iși ingropau morții cu ritualuri și ceremonii. Cercetatorii au gasit chiar și dovezi ca neanderthalienii iși ingropau morții cu flori, la fel ca noi astazi. Dar, totuși, de ce se leaga picioarele mortului? …

- Ambasadorul rus la Chișinau, Oleg Vasnețov, a mers intr-o vizita la Tiraspol, unde s-a intalnit cu separatistul Vadim Krasnoselski și așa-numitul ministru de Externe Vitali Ignatiev. Cei doi au declarat ca sunt ingrijorați de evoluția relațiilor economice și umanitare intre regiune și Rusia. Krasnoselski…

- Cu foarte mulți ani in urma, atunci cand a aparut noțiunea de majorete, grupuri de 20-30 de fete susțineau sportivii din colegiile și universitațile americane. Cuprins: Ce este o majoreta? Scurta istorie a majoretelor 20 de curiozitați despre majorete Odata cu trecerea anilor, fenomenul a luat amploare…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa exploreze toate opțiunile pentru a atenua presiunea Rusiei asupra aprovizionarii cu energie, care a dus la creșterea prețurilor, inclusiv discuțiile cu națiunile producatoare precum Iran și Venezuela, a declarat luni un oficial al președinției franceze, informeaza…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel catre cetatenii din Belarusul vecin sa nu se lase tarati in razboiul impotriva Ucrainei, potrivit DPA si Unian, conform AGERPRES.