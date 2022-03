Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele de bani pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina, potrivit Nexta. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble,…

- In localitatea Brovari din Ucraina au fost distruse 4 vehicule de lupta de infanterie ale ocupanților ruși, 2 tancuri și un vehicul blindat de infanterie. Ministerul ucrainean al apararii susține ca rușii iși ascunt echipamentele printre casele civililor, jefuiesc magazine și sunt furioși, pentru ca…

- Mai mulți militari ruși au dat iama intr-o cantina din Ucraina. Momentul a fost filmat! ❗️The #Russian army saw tangerines for the first time in their life pic.twitter.com/oVGzlwaIjx — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

- Luptele continua pe teritoriul ucrainean, iar vietilor miilor de civili si soldati sunt puse in joc.Multi ucrainieni au sosit in Vama Isaccea. Erau foarte multi copii, dar si familii, batrani care au laasat totul in urma si au fugit din calea razboiului. Sunt zeci de femei cu copii, batrani, care sunt…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 8 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sambata seara o noua stare de asediu in oraș. Aceasta…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a venit cu un mesaj catre cetațeni, dupa ce mai mulți moldoveni au invadat, astazi, supermarketurile din capitala, pentru a face provizii, in contextul conflictului armat din Ucraina.

- Administratia de la Washington nu va mai utiliza cuvantul "iminent" cu referire la riscul unei interventii militare ruse in Ucraina, a anuntat miercuri seara Jen Psaki, secretarul de presa al Presedintiei SUA. "Eu am folosit o singura data acest cuvant. Cred ca altii l-au folosit tot o data,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…