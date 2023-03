Stiri pe aceeasi tema

Programele trebuie un pic aerisite, declara intr-un interviu la RFI ministrul Educației, Ligia Deca. „Imediat dupa adoptarea legilor educației, vom reface programele, in primul rand pentru liceu, acolo exista o restanța de multa vreme", precizeaza ea.

Panica duce la probleme mult mai mari, informeaza șeful DSU, Raed Arafat, in contextul in care Romania a fost lovita marți de un nou cutremur de 5,7 grade și de mai multe replici.

Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat efectele cutremurului de 5,7, care a avut loc marți in Romania.

Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, Iulian Cristache, sustine ca ori trebuie gasit un algoritm astfel incat parintii sa stie cand incepe anul scolar, cu un an inainte, pentru a-si putea planifica concediile, ori revenim la perioada anului de invatamant intre 15 septembrie

Fostul premier din Marea Britanie, Boris Johnson, a analizat rolul Romaniei in contextul razboiului din Ucraina, totul la o intrebare adresata de deputatul PNL Pavel Popescu. Orice se intampla in Ucraina are un impact și in Romania sau Republica Moldova, acesta fiind și motivul pentru care Ucraina

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi asigurate cantitati suplimentare de medicamente antitermice si antiinflamatorii de tipul ibuprofenului si paracetamolului, mentionand ca va fi data publicitatii o noua lista cu produse similare.

Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelordin Romania.