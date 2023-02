Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la situatia spitalelor din Bucuresti, care ar putea avea de suferit in cazul producerii unui cutremur cu magnitudine mare in tara noastra, seful DSU Raed Arafat a spus ca in ultimul timp s-au facut o serie de reabilitari, principalele unitati beneficiare fiind Spitalul Universitar si Spitalul…

- Seful DSU, Raed Arafat, a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, cum s-ar descurca Romania in eventualitatea unui cutremur puternic si care ar fi efectivul de salvatori pe care l-ar putea mobiliza.

- Raed Arafat afirma ca, in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului. El a precizat ca fiecare judet detine doua containere cu echipamente si echipaje specializate. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta ( DSU ), Raed Arafat, afirma ca, in…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 ța

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 țari deodata, iar acum acestea sunt in Turcia,…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia. Aceasta este prima zona pe care autoritațile…