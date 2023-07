Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru zeci de pasageri de la bordul unei aeronave Wizz Air care venea de la Bari și urma sa aterizeze pe Otopeni. Avionul a avut o prima tentativa de aterizare, apoi s-a ridicat din nou in aer, potrivit Realitatea Plus. Dupa ce a mai facut un ocol, aeronava a aterizat. Citește și:…

- In momentul in care pasagerii au simțit mișcarile nefirești ale avionului și apoi au observat ca acesta ia din nou inalțime, capitanul le-a transmis ca ar fi unele probleme pe pista de aterizare.Pe de alta parte, surse de la Aeroportul Otopeni au declarat ca se fac cercetari pentru a se stabili cu exactitate…

- Un avion Wizz Air, cu aproximativ 200 de pasageri, a fost intors de urgența pe Aeroportul Otopeni la doar 20 de minute de la decolare. Calatorii au fost informați ca este vorba despre probleme tehnice la avionul care a plecat de pe Otopeni la ora 6.40. Avionul a revenit pe aeroportul Otopeni, la 20…

- Sute de romani au ramas blocați pe aeroporturile din Lisabona și Roma, zilele trecute, dupa ce Wizz Air a anulat mai multe zboruri, fara explicații. Alte doua avioane Wizz Air programate sa zboare de pe Aeroportul din Otopeni, vineri dupa-amiaza, au fost reținute la sol, iar pasagerii au aflat cu puțin…

- Un avion care zbura pe ruta Viena – Iasi nu a putut ateriza, sambata dupa-amiaza, pe aeroportul iesean din cauza unei furtuni puternice. Ca urmare, avionul apartinand companiei Austrian Airlines a fost redirectionat catre aeroportul din Budapesta. Conform controlorilor de trafic, avionul urma sa ajunga…

- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer și șase pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța in orașul sud-coreean Daegu, dupa ce o ușa a aeronavei s-a…

- Lucrarile la noul terminal T4 al Aeroportului International Iasi au depasit stadiul de executie de 35-, in timp ce pe infrastructura actuala s-a inregistrat in luna aprilie un nou record de pasageri, 206.323, anunta Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Acesta a publicat noi imagini…

- Zeci de romani ar fi trebuit sa plece, luni dimineața, din București spre Londra, insa au așteptat pe aeroportul Otopeni toata ziua, timp in care cursa Ryanair a fost amanata in repetate randuri.