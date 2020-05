Stiri pe aceeasi tema

- Echipa turca Gaziantep, la care activeaza romanii Marius Sumudica (antrenor), Alin Tosca si Alexandru Maxim (jucatori), a anuntat ca un angajat al clubului a fost testat pozitiv cu coronavirus.Testele pentru depistarea COVID-19 au fost efectuate de jucatorii, staful tehnic si toti angajatii clubului…

- Noi decese din pricina coronavirusului, inregistrate in Romania.Deces 319Barbat, 78 ani din judetul Suceava.Internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava in data de 30.03.2020, sectia medicina interna.Confirmat in data de 06.04.2020Decedat in data de 12.04.2020Comorbiditati: diabet zaharat,…

- Un angajat al Ministerului Justiției, care lucreaza la Departamentul Buget-Finante, a fost confirmat pozitiv pentru noul coronavirus. Sediul Ministerului va fi dezinfectat joi, dar programul nu va fi...

- Un numar de 12 politisti de la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva (CRAP) al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov se afla in izolare, dupa ce un coleg de-al acestora a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, a informat, miercuri, IPJ Brasov. In prezent, in CRAP Brasov nu se mai…

- In cursul serii de astazi, 6 aprilie 2020, au fost inregistrate inca opt decese, cauzat de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 176. – Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data…

- Un responsabil al guvernului de la Belgrad, Branislav Blazic, a decedat dupa ce a contactat SARS CoV-19, au confirmat miercuri surse guvernamentale sarbe pentru cotidianul belgradean Blic, citat de dpa. Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a revenit astazi in Romania in ciuda sfaturilor conducatorilor. Alexandru Maxim (29 de ani) și Alin Toșca (28 de ani) au ramas in Turcia. „Nu am avut cum sa ii iau. Asta a fost decizia mea și a staff-ului meu. Ei au contract, sunt jucatori, e altceva.…

