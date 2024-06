Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani,…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani,…

- Un craiovean de 64 de ani, aflat sub influența alcoolului, a lovit aseara, patru autoturisme parcate. Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au fost sesizați despre evenimentul rutier petrecut pe strada Elena Farago. A fost identificat șoferul autoturismului, un barbat de 64 de ani, din municipiul Craiova.…

- FOTO VIDEO: Accident la Alba Iulia, in zona Kaufland Cetate. Doua autoturisme s-au lovit in intersecție FOTO VIDEO: Accident la Alba Iulia, in zona Kaufland Cetate. Doua autoturisme s-au lovit in intersecție. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident…

- Dupa ploile abundente din ultimele zile, pe strada Baia Verde au inceput sa se formeze adevarate cratere in asfalt.Dupa ce numeroase locuințe aproape ca stau sa cada și, mai ales, dupa ce o strada s-a prabușit efectiv in urma cu aproape doua saptamani, locuitorii din

- Un copil in varsta de 3 ani a patruns pe carosabil, in localitatea Șelimbar, județul Sibiu, micuțul fiind lovit de o mașina, luni noaptea. Copilul a fost transportat la spital.Polițiștii rutieri din Sibiu intervin la un accident produs pe strada Doamna Stanca, din Șelimbar.„Din primele cercetari efectuate…

- Au fost momente de panica in Portugalia din cauza unui fenomen extrem de rar. O tromba de apa a distrus citeva cladiri in Lisabona, iar martorii ingroziți au filmat totul și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Șoferii care traversau un pod din capitala Portugaliei au asistat la un fenomen…

- Un șofer ”BEAT MANGA” din Alba a lovit trei autoturisme in stațiunea Geoagiu Bai: Barbatul incerca sa intoarca mașina in parcare Un șofer ”BEAT MANGA” din Alba a lovit trei autoturisme in stațiunea Geoagiu Bai: Barbatul incerca sa intoarca mașina in parcare Un șofer din Alba a lovit trei autoturisme…