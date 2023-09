Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a extins aria de transmitere a mesajelor Ro-Alert pentru a anunța populatia cu privire la pericolul caderii in localitatile din judetul Tulcea a unor drone rusești folosite in atacurile asupra porturilor dunarene din Ucraina.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU a transmis noaptea trecuta un mesaj Ro Alert pentru populatia din judetul Tulcea, aria de transmitere fiind mult mai mare fata de mesajul Ro Alert transmis in urma cu cateva zile. In mesaj cetatenii erau atentionati cu privire la pericolul caderii…

- Duminica seara, la patru zile dupa ultima alerta transmisa de autoritați, zona județului Tulcea a fost din nou in centrul atenției, și de aceasta data tot datorita unui mesaj RO-ALERT, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Mesajul avertiza populația din zona de nord a județului…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe ale Armatei investigheaza…

- Nr. 33313 septembrie 2023 Comunicat de presa Miercuri, 13 septembrie, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni si Ismail, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania.Ministerul Apararii Nationale a monitorizat in timp real situatia aeriana in zonele…

- Romanii vor primi mesaje RO-ALERT in cazul atacurilor din zona de granița cu Ucraina, daca exista riscul sa se prabușeasca elemente ale mijloacelor de lupta utilizate in conflict, informeaza Rador.Masura este prevazuta intr-o hotarare a Consiliului Național pentru Situații de Urgența, dupa ce o drona…

