Confruntarea cu numarul 12 aduce tensiuni din ce in ce mai mari in bucataria de la Chefi la cuțite! Tematica din aceasta ediție i-a pus in mare dificultate pe concurenți, iar jurații și-au scos cele mai puternice arme. Echipa lui Florin Dumitrescu a trecut printr-o panica teribila, dupa ce Sorin Bontea și-a folosit o amuleta prețioasa.