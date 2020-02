Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 27 500 26 500, localitatea Branesti, judetul Ilfov, circulatia este restrictionata…

- Dupa ce Andrei Gerea, presedintele ALDE Bucuresti, i-a cerut joi demisia lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE isi gaseste sustinatori chiar in organizatia condusa de Gerea. Bogdan Trifan, presedintele ALDE Sector 6, ii transmite lui Gerea ca ar trebui sa fie mai concentrat pe pregatirea campaniei…

- Romania detine teste pentru depistarea coronavirusului, care a omorat pana acum noua oameni in China. Deocamdata acestea sunt limitate, insa autoritatile de la Bucuresti dau asigurari ca, in curand, acestea vor fi disponibile la nivel national.

- Sportivii campulungeni au debutat cu dreptul in noul an competitional 2020, sezonul de sala. La finele saptamanii trecute, la Bucuresti s-a desfasurat Campionatul National etapa I si Cupa RMA. Astfel, Maria Talida Sfarghiu a cucerit doua locuri I in probele de 800 metri si 1500 metri la categoria ...

- Scandal la Spitalul Floreasca din București, unde o pacienta a luat foc pe masa de operație și a murit. Interventia, care a avut loc la sfarșitul lunii decembrie, s-a desfașurat cu grave incalcari din partea medicilor, arata un raport al Ministerului Sanatații.

- Tensiuni extreme, Ministerul de interne! Un scandal in toata regula s-a iscat la videoconferința cu prefecții care s-a incheiat in urma cu cateva momente. Ministrul Marcel Vela l-a criticat dur pe șeful DSU, Raed Arafat. Totul a plecat de la cazul fetiței din Valcea ranita grav intr-un accident rutier…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, inca din cursul serii de vineri, o echipa din cadrul Inspectiei Sanitare a DSP Bucuresti, a demarat un control la Spitalul Floreasca, fiind verificat protocolul operator din data cand s-a produs interventia chirurgicala si s-au consemnat declaratiile…

- Aerlive.ro, platforma care masoara calitatea aerului din Bucuresti, a fost lansata, in varianta beta, de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis si Fundatia ETA2U, alaturi de organizatiile partenere: OPTAR, 2Celsius si Observatorul Roman de Sanatate,...