- Membrii echipajului si pasagerii din doua aeronave care zburau din Europa în statul Philadelphia din SUA au fost examinati de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plâns de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situatie similara dintr-o aeronava

- Personalul de securitate al Aeroportului Schiphol din Amsterdam va organiza o greva de 24 de ore in data de 4 septembrie, pentru a protesta fața de condițiile proaste de munca, anunța reprezentanții aeroportului. Personalul de securitate din mai multe aeroporturi din Olanda și-au manifestat dorința…

- Un zbor operat de Air China care asigura o legatura de la Paris la Beijing s-a intors din drum, la 30 de minute dupa decolare, in urma unei false alerte, din cauza unei neintelegeri intre un pasager ramas la sol si compania chineza, a declarat Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene pentru…

- Naționala Franței, Campioana Mondiala dupa victoria cu Croația din finala, 4-2, s-a intors astazi intr-o maniera triumfala la Paris. Imagini de la aeroport și de pe strazile Franței Avionul care a transportat naționala lui Deschamps a aterizat in jurul orei 18:00 pe aeroportul Charles de Gaulle din…

- RATP va schimba pe termen limitat denumirile unor statii de metro din Paris, in cinstea castigarii Cupei Mondiale de catre selectionata antrenata de Didier Deschamps, informeaza Le Figaro.Astfel, statia Avron (linia 2) se va numi «Nous Avron Gagne» (n.r. - joc de cuvinte, "nous avons gagne"…

- Franța sarbatorește cel de-al doilea titlu mondial din istorie și in semn de omagiu a decis ca șase stații de metrou din Paris sa-și schimbe denumirile. Astfel, stația Avron iși schimba numele in Nous Avron Cagne, Charles de Gaulle - Etoile se transforma in "On a 2 Etoiles" ("Avem doua stele"), Victor…

- 144 de pasageri dintre care 22 de copii au stat ore in sir in aeroportul Charles de Gaulle din Paris, dupa ce cursa spre Chisinau a fost anulata din cauza unor defecțiuni tehnice. Aeronava unei companii private urma sa ajunga ieri in tara, dar a ajuns abia azi, dupa amiaza.

- Reacția lui Emmanuel Macron cand un adolescent i-a adresat cu apelativul “Manu” a surprins pe toata lumea, mai ales ca președintele francez i-a spus baiatului ca este ”un prost” și i-a cerut sa i se adreseze cu ”domnule președinte al republicii”, scrie Mirror. Adolescentul, care era parte dintr-un grup…