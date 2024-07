Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul moldovean al Apararii avertizeaza ca informația distribuita pe canalele de Telegram potrivit careia in Republica Moldova vor fi dislocați militari francezi este un fals ,,cu caracter provocator și manipulator”, recomandand oamenilor sa se informeze din surse oficiale.

- Armata rusa a avut cel puțin jumatate de milion de victime in razboiul din Ucraina. Statistica este realizata de Ministerul britanic al Apararii. Britanicii mai susțin ca in luna mai rușii au inregistrat cea mai mare rata de victime de la inceputul razboiului, noteaza Mediafax.

- Ministerul ucrainean al Apararii a rectificat, marti, declarația facuta in ziua precedenta de comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, cu privire la sosirea iminenta in Ucraina a unor instructori militari francezi in urma unui acord intre Kiev si Paris, transmite agentia EFE,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat duminica ocuparea a inca patru sate in provincia Harkov in partea de nord-est a Ucrainei, dupa alte cinci sate ocupate cu o zi in urma in aceeasi provincie, relateaza agentiile internationale de presa.–

- Doua elicoptere ale marinei japoneze s-au prabusit in mare in timpul unui exercitiu pe timpul nopții, iar din primele informații s-au ciocnit, a anuntat duminica Ministerul japonez al Apararii. A fost gasit cadavrul unuia dintre cei opt membri ai echipajului, in timp ce celelalte șapte persoane sunt…

- Britanicii anunta ca vor participa la exercitii militare in Pacific impreuna cu SUA si Japonia Marea Britanie va organiza exercitii militare comune regulate in zona Indo-Pacifica impreuna cu SUA si Japonia incepand cu 2025, pentru a consolida securitatea in regiune, a anuntat miercuri Ministerul britanic…

- Oficiali militari americani s-au intalnit cu omologii lor chinezi la inceputul acestei saptamani pentru in Hawaii, discuțiile fiind axate pe modul in care cele doua țari pot opera in siguranța, au declarat vineri oficiali americani, citați de Reuters. Președintele american Joe Biden a incercat sa gestioneze…

- UPDATE 6:10 - Cinci morti in atacuri aeriene rusesti asupra orasului HarkovCinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.Patru persoane au decedat, printre…