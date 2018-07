Panică pe ruta Paris-Beijing ”Din motive de securitate, zborul CA876 s-a intors la Paris, unde a aterizat in securitate”, a anuntat compania chineza pe retele de socializare. Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene anunța ca alerta falsa a fost cauzata de o neintelegere intre un pasager ramas la sol si companie : ”Un pasager intarziat de un colet abandonat pe aeroportul Roissy a sunat la companie anuntand ca exista o bomba in terminal, iar interlocutorul sau a inteles ca era o bomba in avion”, potrivit acestei surse. Toti pasagerii de la bordul Boeing 787 s-aau imbarcat spre Beijing, joi seara. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

