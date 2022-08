Stiri pe aceeasi tema

- Plajele din Crimeea nu mai sunt aglomerate ca in alți ani, dar rușii care au ales sa vina aici spun ca este una din posibilitațile pe care le au, dupa impunerea sancțiunilor privind calatoriile in afara țarii. Oamenii care stau la plaja sunt insa bulversați de zgomotul aparatelor de zbor, elicoptere…

- Au fost momente de panica, vineri, pe o plaja bulgareasca aflata la sud de Nessebar și de stațiunea Sunny Beach. Cațiva turiști s-au speriat cand au vazut in apa, la mal, un tub de… racheta. Descoperirea a avut loc, paradoxal, chiar in apropierea unui buncar din Al Doilea Razboi Mondial. Oamenii au…

- Rasturnare de situație in cazul rechinului alungat cu mopul. Mai mulți turiști din Turcia au tras o sperietura teribila atunci cand au vazut ceva in apa. Cațiva dintre ei s-au repezit sa traga concluzia ca alaturi de ei se afla un rechin. Autoritatile din Marmaris au venit cu clarificari in urma incidentului.…

- Problema parcarilor si a trotuarelor lipsa pare sa fi devenit o chestiune la ordinea zilei in mai multe zone ale Craiovei. Masinile incep sa fie parcate oriunde, iar pietonii raman fara trotuare si se vad nevoiti sa circule direct pe carosabil. Zona de la Fantana Obedeanu, de pe Calea Severinului din…

- Mulți turiști și localnici ar putea sa se confrunte cu sancțiuni mari. Autoritațile au susținut ca vor amenda sute de oameni daca urineaza in mare. Cei care vor mai face asta vor trebui sa scoata sume mari din buzunare. Oamenii legii declara ca gestul in cauza intr-un loc public este „incalcare minora”…

- Efectele ploii torentiale de saptamana trecuta inca se resimt. O noua strada din Craiova a inceput sa se surpe, chiar daca asfaltul fusese turnat destul de recent. Strada Dimitrie Cantemir este o noua „victima“ a ploii torentiale si a lucrarilor prost facute in Craiova. Asfaltul recent turnat pe aceasta…

- "Logica ceaiului de tei si anticipatiile inflationiste. Joc de cuvinte sau este mai multa substanta in spate? Dupa doua ore de prezentari intense si elaborate, cifre, grafice, clarificari, inflatia care ne loveste pe toti, prognoze, dobanzi, deficite, masurile luate de BNR, decizia de politica monetara,…

- Locuitorii comunei Mesesenii de Jos se plang de faptul ca unii concetateni le intra cu animalele pe pasuni si arunca mizeriile pe pamanturile lor. Oamenii declara ca au facut sesizari, insa se pare ca dreptatea este de partea celor care incalca legea. La fata locului am surprins un barbat care isi ducea…